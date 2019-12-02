İranlı Bakan'dan Tacikistan'a İran'la ekonomik ilişkileri geliştirme çağrısı

İran-Tacikistan Ekonomik İş Birliği Ortak Komisyonu 13. Toplantısı açılış törenine konuşmacı olarak katılan İran Enerji Bakanı ve İran-Tacikistan Ortak Ekonomik İş Birliği Komisyonu Başkanı, Rıza Erdekaniyan, 'Günümüzde iki ülke ilişkilerinin gelişme ortamı geçmişe kıyasla daha olumlu olmuş ve bu bağlamda Tacikistan'ın da İran'la ilişkilerin kuvvetlenmesi yönğnde daha etkili ve pratik adımlar atması gerekiyor' diye belirtti.

Tacikistan'ın İranlı yatırımcıların bu ülkede faaliyet etmeleri için sürecin kolaylaştırılması, bankacılık ve eğitim iş birliği ve 220 megavatlık Tacikistan enerji santrali gibi projeler başta olmak üzere ekonomik ilişkilerin güçlenmesi adına adımlar atması gerektiğine değinen Erdekaniyan, 'İki yıl önce bu komisyonun 12. toplantısı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlendi. Varılan iyi anlaşmalara karşın, bazı sorunlar uzlaşmaların sonuca bağlanmasını engelledi ve biz bu engelleri ortadan kaldırmaya özen göstermeliyiz' değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke ekonomik ilişkilerinin iyi düzeyde olmadığına dikkati çeken Erdekaniyan, 'İki ülke cumhurbaşkanlarının olumlu iradesi dikkate alındığında, ilişkilerin güçlenmesi konusunda daha fazla aktif olmak zorundayız. Siyasi yetkililerin olumlu yaklaşımı, ekonomik ilişkilere de yansımalıdır' diye konuştu.