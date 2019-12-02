İran'dan Avrasya Birliği'ne 315 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı

Tarım Cihadı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tarım Cihadı Bakanlığı İhracatı Geliştirme Ofisi Genel Müdürü Şahruh Şeceri konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'İran-Avrasya Birliği ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 2.58 milyon ton ağırlığında 1.92 milyar dolar değerinde olarak gerçekleşti. Bundan 405 bin ton değerinde 315.3 milyon dolar ağırlığında olan kısmını tarım ve gıda ürünleri ihracatı oluşturdu' diye belirtti.

Geçtiğimiz yıl İran'dan yurt dışında toplam 7 milyon tona yakın 6.41 milyar dolar değerinde tarım ürününün ihraç edildiğini açıklayan Şeceri, İran'ın aynı dönemde yurt dışından 20.5 milyon ton ağırlığında 10.7 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünü ithalatı yaptığını ifade etti.

Avrasya Birliği'nden İran'a aynı dönemde 2.12 milyon ton ağırlığında 776 milyon dolar düzeyinde tarım ürünü ithalatı yapıldığınıdile getiren Şeceri, 'İran'ın en çok tarım ürünü ithalatı yaptığı ülke, %86.19 pay ile Rusya'dır' diye konuştu.

İranlı yetkilinin belirttiğine göre, Rusya'nın ardından Kazakistan, Ermenistan ve Kızgızistan, Avrasya Birliği üyesi ülkeler arasında İran'ın en çok tarım ürünü ithalatı yaptığı ülkeler konumundaydı.

Şeceri konuşmasının sonunda dünyanın %10.4 tarım ürünü ihracatının Avrasya Birliği'ne ait olduğunu ve bunun değerinin dünya toplamının yüzde 7.24 düzeyinde olarak gerçekleştiğini söyledi.