İran-IKBY ticaret hacmi 6 milyar dolar

İran-Irak Ticaret Paneli'nde konuşan IKBY İhracatçılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı Şeyh Abdurrahman Mustafa, İranlı ve Kuzey Iraklı iş adamları arasındaki iletişim ve iş birliğinin günden güne arttığını belirterek, 'Umarız bu iş birliği sadece İran'dan ithalatla sınırlı kalmaz' dedi.

IKBY'de de üretim yapmaya hazır olduklarını ve İranlı üretici ve fabrikaların IKBY'de bulunmalarını istediklerini söyleyen Mustafa, 'Bizim bölge, ekonomik faaliyetler için gerekli güvenliğe sahiptir' değerlendirmesinde bulundu.

IKBY'nin Irak devletinin temsilcisi olarak İranlı ihracatçılarla iş birliğine hazır olduğuna işaret eden Kuzey Iraklı iş adamı, 'İran çeşitli alanlarda kaliteli fabrika ve üretim tesislerini barın,dırdığı için bundan yararlanabiliriz' diye konuştu.

İran'ın IKBY'de bulunan konsoloslukları ile iletişimin güçlenmesi gerektiğinin altını çizen Mustafa, 'Konsolosluk tarafından iş adamlarının tanıtılması, ticareti kolaylaştırır' diye ekledi.

İran-Irak Ticaret Paneli bugün başkent Tahran'ın Parsiyan Azadi Oteli'nde gıda maddeleri ve market ürünleri konusu ile düzenlendi.