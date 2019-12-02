İran Ekekler Milli Takımı 2019'un en iyi takımı seçildi

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Karate 1 Ligi'nde İran Erkekler Milli Kumite Takımı, turnuvanın ikincisi oldu.

737 karatecinin katılımıyla 30 Kasım'da İspanya’nın başkenti Madrid’de başlayan Karate 1 Ligi, bugün sona erdi. İran Erkekler Karate Milli Takımı 2 altın ve 1 bronz madalya kazanarak ikinci oldu.

İran erkekler ve bayanlarda 2020 Tokyo Olimpiyat elemeleri sayılan Madrid Karate 1 Ligi'ne katıldı.

İran, 2019 Dünya Karate 1 Ligi'nde tüm takımlar arasında en iyi performansı sergileyerek, 7 altın, 10 gümüş ve 13 bronz madalya ile ilk sırada yer aldı.

Kazakistan,6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalya ile ikinci, Japonya ise 5 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı.