Diapason İsviçre'de İran temsilcisi

Hamid Tehran'nin yönetmenliğini üstlendiği, Alirıza Şuca Nuri'nin yapımcılığını ğstlendiği Diapason, son bir ayda üçüncü defa uluslararasıu film festivallerine katılmaya hazırlanıyor.
16-26 Ocak 2020 tarihleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 20. Uluslararası Black Movie Film Festivali'nde İran'dan da Diapason filmi seyirci ile buluşacak.
Diapason, Black Movie'den önce Güney Kore'nin Busan ve Polonya'nın Toffest fil festivallerinde vizyona girmişti.
Hüseyin Tehran'nin senaryosunu yazdığı Diapason'un oyuncu kadrosunda Jale Samiti, Behnuş Bahtiyari, Alirıza Üstadi, Mhedi Hüseyniniya, İlya Keyvan, Masume Rahmani ve Babek Nuri gibi oyuncular yer alıyor.
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