Nükleer Anlaşma korunmalı

İspanyol El Pais gazetesine röportaj veren Borrell, 'Biz Nükleer Anlaşma'nın korunması ve yürürlükte kalmasına çok ilgi gösteriyoruz ve İranlı yetkilileri de anlaşmanın hayatta kalması için ellerindne geleni yapmaya davet ediyoruz' dedi.

Daha önce de İspanya Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Borrel, bir İspanyol atasözüne işaret ederek, 'Biz şimdi Nükleer Anlaşma'nın ayakta kalması için her türlü çaba göstermemiz gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

'İranlı dostlarımıza en iyi yolun bu anlaşmanın geçersiz olmamasına müsaade etmemeleri olduğunu söyledik' diyen Borrel, 'Onlar anlaşmanın ortadan kalması için bir şey yaparlarsa, bu çok büyük bir yanlış olacak' diye konuştu.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi röportajda ayrıca iklim değişikliği ile göç konusunun AB'nin yeni dönemde en çok karşılaştığı başat sorunlar olduğunu ifade ederek, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın sorun çıkartan karar ve eylemlerine karşı AB'nin özel politikalar üretmesi gerektiğinin altını çizdi.