İran Magralen'i Malta festivalinden ödül aldı

İlk yönetmenlik denemesi olan Meryez Zarei, İran'ın Sure ve Kanada'da Alberta Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra yerli ve yabancı festivallerde tiyatro yönetmenliği ve oyun tasarımcısı olarak çalıştı.

Magralen'ın hikatesi şu şekildedir:

Bir araba mezarlığında yaşayan bir ailenin görme engelli küçük kızı, ağabeyleriyle birlikte, kendilerinin yaptığı bir arabada günlerini geçisiyorlar. Ancak bir olay yaşandıkan sonra ailenin düzenini bozuluyor. Çocuklar bununla başa çıkmak için mücadele ediyor. Ağabey, yaşadığı acı dünyayı farklı bir şekilde kız kardeşine canlandırmaya çalışıyor.

Atena Süleymani, Rozmeryem Kazımi, Taha Necefpur ve Mensur Nesiri bu filmde rol oynadı.

Bu festival, profesyonel, amatör, öğrenci ve ticari olmayan filmler yarışan Akdeniz ve Avrupa'daki en eski ve en prestijli kısa film festivallerinden biridir.

57. Uluslararası Malta Altın Şövalye Film Festivali 30 Kasım’da Malta'nın başkenti Valletta düzenlendi.