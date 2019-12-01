Ünlü Türk oyuncu Mest-i Aşk filminde yer aldı

İran sinemasının ödüllü yönetmeni Hasan Fethi'nin yeni filmi Türkiye-İran ortak yapımı 'Mest-i Aşk'ın çekimleri tamamlandı. Yapımcılığını ENG Yapım Medya ve Simarya Film'in üstlendiği filmde başrolleri Türk oyuncular Bensu Soral (Meryem), Boran Kuzum (Alaeddin),Burak Tozkoparan (Sultan Veled), Hande Erçel (Kimya Hatun) ve İbrahim Çelikkol'un yanı sıra (İskender), İranlı ünlü oyuncular Parsa Piruzfer (Mevlana), ve Şahab Hüseyni (Şems) paylaştı.

Senaryosunu Hasan Fethi ve Ferhad Tevhidi'nin yazdığı, Celalettin Muhammad Belhi'nin (Mevlana) irfan yolundaki serüvenini anlatan 'Mest-i Aşk', gösterime 2020'de girecek.

Mest-i Aşk’ın bestecisi Söhrab Purnaziri'dir. Hümayun Şeceryan da vokal bölümlerini seslendirecek. Türkiye'den ve bölgedeki birçok ülkeden önde gelen müzisyenler de İranlı sanatçılarla ve Türkiye'deki müzik kayıtları ile işbirliği yapacak.

Mest-i Aşk, Mevlana Hazretlerinin hayat hikâyesinden yola çıkılarak yeni bir anlayışla anlatılmasını hedefleyecek olan çok özel bir film olacak.

Mest-i Aşk filminde Mevlana’nın hikayesi çok farklı bir bakış açısı ile İranlı bir yönetmen tarafından anlatılacak. Mest-i Aşk filminde bilinenden çok farklı bir Mevlana profili olacağı konuşuluyor.

Mest-i Aşk yapım ekibi şu kişilerden oluştu: Mehran Burunmend senaryo yazarı, Hasan Fethi ve Ferhad Tevhidi yönemen, Murtaza Pursamedi sanat yönetmeni, Nilüfer Çamur makyaj tasarımcısı, İman Ümidvari yönetmen koordinatörü, Muhammedrıza Rüstemi ilk asistan, planlama yönetmeni Fatih Koca, Yapım yönetmeni Tolga Tosun.