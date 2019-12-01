1 Ara 2019 22:08
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İran Milli Karate Takımı, Madrid Karate 1 Ligi ikincisi oldu

İran Milli Karate Takımı, Madrid Karate 1 Ligi ikincisi oldu

Tahran, İRNA- İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen Karate 1 Ligi'nde İran Erkekler Milli Kumite Takımı, turnuvanın ikincisi oldu.

737 karatecinin katılımıyla 30 Kasım'da İspanya’nın başkenti Madrid’de başlayan Karate 1 Ligi, bugün sona erdi.

İran erkekler ve bayanlarda 2020 Tokyo Olimpiyat elemeleri sayılan Madrid Karate 1 Ligi'ne katıldı.

Erkeklerde karatecilerimiz Emir Mehdizade ile Seccad Gençzade birer altın, Salih Ebazeri ise bronz madalyayı boynuna taktı.

Kadınlarda da Hamide Abbaali 1 bronz madalya kazanmayı başardı.

Kazakistan ikişer altın ve gümüş madalya ile ilk sırada yer alırken, Türkiye birer altın, gümüş ve bronz madalya ile üçüncü sırada yer aldı.

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