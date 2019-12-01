Gençzade Madrid Karate 1 Ligi'nde İran'ın ikinci altın madalyasını kazandı

737 karatecinin katılımıyla 30 Kasım'da İspanya’nın başkenti Madrid’de başlayan Karate 1 Ligi, bugün sona erecek.

Gençzade 84 kg’de birinci turda İspanyol ve Hırvat rakiplerini yendikten sonra Japon rakibini 4-2 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Şilili rakibini de yenerek finalde oynamaya hak kazanan Gençzade, finalde Fransız karateciye karşı da sahadan zaferle ayrılarak şampiyon oldu ve altın madalyayı boynuna taktı.

Bu müsabakalarda daha önce karatecilerimiz Hemide Abbasali ve Salih Ebazeri birer bronz madalya kazanmıştı.