İranlı karateci Madrid Karate 1 Ligi'nde altın madalya kazandı

737 karatecinin katılımıyla 30 Kasım'da İspanya’nın başkenti Madrid’de başlayan Karate 1 Ligi, bugün sona erecek.

Mehdizade Şilili, Belçikalı, Fransız ve Japon rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Karatecimiz final maçında Türk sporcu Ömer Abdülhakim ile karşılaştı. 2 sporcu tarafından son derece dikkatli bir şekilde oynanan maçta hiçbir puan kazanılmadı. Sonunda Mehdizade hakimlerin oyuyla maç kazananı ilan edilere altın madalyayı boynuna taktı.

Bu müsabakalarda daha önce karatecilerimiz Hemide Abbasali ve Salih Ebazeri birer bronz madalya kazanmıştı.