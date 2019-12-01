İran'ın Dolunay Olduğu Gece'si, ilk uluslararası ödülünü kazandı

Tallinn Siyah Geceler Film Festivali kapanış töreni 30 Kasım akşamı düzenlendi. İranlı yönetmen Nergiz Abyar festivalin izleyenler gözünden en iyi film ödülünü elde etmeyi başardı.

Büyük festivallerde izleyenler gözünden en iyi film ödülü genellikle aynı ülkenin veya İngilizce dilli filmlere verilir ve izleyenler gözünden en iyi film ödülünün İran yapımı bir filme gitmesi, bu filmin festivaldeki izleyenler,eleştirimenler ve sinemacılar tarafından sevildiğinin göstergesidir.

Yönetmenliğini Nergiz Abyar yaptığı film, ilk gösteriminde Estonya’da 500 seyirci ile buluştu. Gösterim sonrası filmin yönetmeni ve erkek başrol oyuncusu seyircilerin sorularını yanıtladı.

Filmin yönetmeni Bayan Abyar daha önce Nefes isimli sinema filmi ile Talin Festivaline katılarak en iyi yönetmen ödülünü kazandı.

Abyar bundan önce Nefes adlı filmiyle aynı festivalın 20. Döneminde en iyi yönetmen ödülünü kazanmayı başarrmıştı. Murtaza İsfahanı ve Nergis Abyar tarafından yazarlığı ve muhammedhüseyin Kaseminin yapımcılığıyla Dolunay olduğu gece filmi ilk kez 37. Fecr Film Festivalinde ekrana çıkmış ve 13 dalda adaylığıyla 6 en iyi film, en iyi yönetmen,en iyi erkek başrolü,en iyi kadın başrolü,en iyi kadın yardımcı aktör, en iyi makyaj ödüllerini almaya başarmıştır.

Bu film Tahran varoş semtlerinde yaşayan ve başka bir şehirden bir adama aşık olması ve kızın bazi nedenlerden dolayı irandan gitmesi gerektiğini anlatmaktadır.Bu yola kardeşi ile birlikte girerler ama git gide bazi olaylar yaşarlar.

Bu filmde İlnaz Şakerdust, Huten Şekiba,Feerişte Sadr Urefayi, Şebnem Mukaddemi ve Armin Rahimiyan yer almaktalar.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489