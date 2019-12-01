İran ve ABD arasındaki konuların çözümü için her zaman siyasi irade mevcut olmuştur

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İslami Şura Meclis Başkanı Laricani, '^Konu, ABD'nin maksimum baskı politikasının kedinlikle yanlış bir yöntem olduğu ve değiştirilmesi gerektiğidir. Bazı ülkeler de çaba göstermektedir ve biz de kapıları kapatmadık, ancak Amerikalılar, bu yolun doğru olmadığını anlamalılar' diye konuştu.

Ayetullah Sistani'nin var olması ile Irak'ta kaygılı değiliz

Irak'ta yaşanan olaylar ve İran'ın kaygıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Laricani, 'Ayetullah Sistani'nin Irak'ta kapsamlı merci ve liderliği ile bizde her hangi bir endişeye gerek yoktur ve Ayetullah, konu iyice biliyor. IŞİD'i tahrik ederek Irak'a saldırmaya yönlendirdikleri zaman da biz harekete geçtik ve bu terör örgütünü yok ettik. Şimdi Ayetullah Sistani'nin önlemleri ile konunun çözülmesine doğru gidiliyor ve bizden istenildiği takdirde yardım etmeye hazırız, ancak Ayetullah Sistani'nin önlemleri başlıca unsur ve temeldir' değerlendirmesinde bulundu.

Görüşme yolu açıktır ancak küstahça çıkışlar olmamalı

İRNA muhabirinin Nükleer Anlaşma ve Avrupalı tarafla ilgili sorusuna da yanıt veren Laricani, şöyle konuştu:

'Avrupalılar, Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini ifa etmeyeceklerini söylemiyor. Onlar yapamadıkalrını ifade ediyor. Bazıları yurt içinde Avrupalıların doğru söylediği görüşünde, ama Amerikalılar Nükleer Anlaşma'dan çekildikten sonra biz bu anlaşmanın kazançlarından yararlanmalıydık. Bu yaşanmadı. Bu sorunun çözüme kavuşturulması için bir yol bulunmalı. Bazı Avrupa ülkeleri faaliyette bulunuyor, ancak sonucu ne olacak belli değildir. Onlar yaptırım mekanizmasını devreye sokarlarsa, İran da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu nezdindeki bazı taahütlerini askıya alacak.'