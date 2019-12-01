1 Ara 2019 15:24
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News Code: 83576042
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İran Milli Kırgız Güreşi Takımı 3 bronz madalya kazandı

İran Milli Kırgız Güreşi Takımı 3 bronz madalya kazandı

Tahran, İRNA- İran Milli Kırgız Güreşi Takımı, Asya Kırgız Güreşi Şampiyonası'nda 3 bronz madalya kazanmayı başardı.

16 ülkeden 100 spocunun katılımıyla 26-29 Kasım tarihleri arasında Kıgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Asya Kırgız Güreşi Şampiyonası'naa 5 İran temsilcisinin yanı sıra Türkiye, ABD, İtalya ve Fransa'dan güreşçiler de katıldı.

Ülkemizi temsil eden 5 sporcuya İran Milli Kırgız Güreşi Takımı Teknik Direktörü Hadi Mühebbi, Güreş Federasyonu Geleneksel Güreşler Yetkilisi ve gözetmen olarak Ali Bazyar eşlik etti.

3 güreşçimizin birer bronz madalya kazandığı bu şampiyonada iki güreşçimiz ise beşinci sırada yer aldılar.

Bu güreş dalı  Orta Asya Türklerinde, özellikle Tatarlarda yaygındır ve bu sporla ilgili festivaller düzenlenir.

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