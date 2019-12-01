İran Milli Kırgız Güreşi Takımı 3 bronz madalya kazandı

16 ülkeden 100 spocunun katılımıyla 26-29 Kasım tarihleri arasında Kıgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Asya Kırgız Güreşi Şampiyonası'naa 5 İran temsilcisinin yanı sıra Türkiye, ABD, İtalya ve Fransa'dan güreşçiler de katıldı.

Ülkemizi temsil eden 5 sporcuya İran Milli Kırgız Güreşi Takımı Teknik Direktörü Hadi Mühebbi, Güreş Federasyonu Geleneksel Güreşler Yetkilisi ve gözetmen olarak Ali Bazyar eşlik etti.

3 güreşçimizin birer bronz madalya kazandığı bu şampiyonada iki güreşçimiz ise beşinci sırada yer aldılar.

Bu güreş dalı Orta Asya Türklerinde, özellikle Tatarlarda yaygındır ve bu sporla ilgili festivaller düzenlenir.