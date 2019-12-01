Çinli yetkili, Avrupa'yı INSTEX'i uygulamak için daha hızlı hareket etmeye çağırdı

Çinli yetkililerle görüşmek üzere Pekin'de bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımıcıs Abbas Irakçı ile bir araya gelen Çinlı mevkidaşı Ma Cao Şi yaptığı açıklamada, Çin ve İran'ın Nükleer Anlaşma'nın korunması için çaba sarfedeceklerini ve İran nükleer meselesi ile ilgili krizin ABD'nin bu anlaşmadan çekilerek, İran'a yönelik maksimum baskı politikasını uygulamaktan kaynaklandığını ifade etti.

İran ve Çin'in stratejik ortaklar olduğuna dikkati çeken Çinli yetkili, 'Pekin, her zaman İran'la ilişkilerine stratejik ve uzun vadeden bakıyor ve bu ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor. İran nükleer meselesi, bu ilişkilerin ayrılmaz parçası olarak önümüzde duruyor ve Nükleer Anlaşma^nın korunması konusunda iş birliğimizi geliştirmemiz gerekmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

Nükleer Anlaşma'nın diploması ve çok taraflılığın önemli ve büyük kazanımlar biri olduğunun altını çizen Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Cao Şi, 'Bu anlaşma BM Güvenlik Konseyi'nce de onandı. Anlaşma uluslararası kurallara dayalı uluslararası düzenin korunmasını hedefliyor ve korunması büyük önem arzetmektedir' diye konuştu.

Nükleer Anlaşma'nın korunmasının İran nükleer meselesinin çözülmesi için en iyi yöntem olduğuna değinen Çinli yetkili, 'Bu yapıldıkça, Nükleer Silahların Yaygınlaştırılması Antlaşması güçlenece, Ortadoğu'da istikrar ve barışın korunmasına katkıda bulunulacak ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet edilecektir' diye belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Çinli mevkidaşının daveti üzerine Nükleer Anlaşmaya ilişkin meseleleri görüşmek üzere Çin'de.