4. Dünya Göçebe Oyunları 2020 yılında Bursa'da yapılacak

AA'da yer alan habere göre, Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın 2020 yılında Bursa'da yapılacağını açıkladı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından yaptırılan Aşık Veysel Parkı'nın açılışına katılan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin uluslararası organizasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

Türkiye'nin uluslararası organizasyonları başarı ile gerçekleştirdiğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, 'Umarız bu iyi tecrübeleri gelecek nesillere de aktarırız. Avrupa'dan spor tesileri konusunda öndeyiz. Türkiye spor turizmi sektöründe önemli bir konumda bulunuyor' diye konuştu.

Kırgızistan'da 3 defa düzenlenen Dünya Göçeme Oyunları'ndan sonra 2020 yılı oyunlarının Türkiye'nin Bursa kentinde düzenleneceğine dikakti çeken Bakan Kasapoğlu, 'Bu defa bu büyük uluslararası organizayonun Türkiye'de yapılmasına karar vberildi' diye ekledi.

Geçtiğimiz dönem Kırgısistan'da düzenlenen 3. Dünya Göçebe Oyunları'na İran'dan 26 sporcu katıldıç İran kafilesi oyunların sonunda toplamda 12 madalya kazanarak, 7. sırada yer aldı.

Dünya aşiretlerinin en önemli ve en büyük spor turnuvası olarak bilinen Dünya Göçebe Oyunları her iki yılda bir düzenlenmektedir.