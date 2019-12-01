Avrasyalı iş adamları İran ile ticaret yapmak istiyor

Avrasya Birliği ile Ticaret Paneli'nde konuşan Veronica Nikişina, 2018'de İran ürünlerinin Avrasya Ekonomik Birliği'ne ihracatının %27 oranında arttığını açıkladı.

Avrasya Birliği-İran anlaşmasının daha uygulanmadan birlik iş adamlarının İran'la ticaret yapmak istediklerini ifade eden Avrasya Birliği yetkilisi, 2018 yılında daha tarifeler indirilmediği bir vakitte Avrasya Birliği'ne İran tarafından yapılan ihracatta yüzde 27 artış yaşandığını kaydetti.

Az zamanda ekonomik ilişkileri iyi seviyelere taşıyacak bir anlaşmaya vardıklarının altını çizen Nikişina, "Müzakereler başladı ve iyi durumdadır, resmi anlaşmalarI da imzaladık ve İran ürünlerinin ithalatı hakkında konuşabiliriz" dedi.

Avrasya Birliği'ne üye ülkelerin yeni gümrük tarifeleri uyguladıklarına dikkati çeken yetkili, 'İran Büyükelçiliği'nden de işlemin İran’da da uygulandığını gösteren bir yazı elimize ulaşmıştır’ ifadesini kullandı.

Avrasya Birliği ile iş adamları arasındaki bilgi alışverişinin önemine değinen Avrasya Birliği Ticaret bakanı, 'Farklı bölümlerde fiyat ve tarife indiriminden başka, yasal bakımından halletmemiz gereken bazı diğer sorunlar da vardır’ diye ekledi.