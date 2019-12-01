İran, Avrasya için güvenli bir ortaktır

Avrasya Birliği ile Ticaret Paneli'nde konuşan Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, 'İran ve Avrasya Birliği birkaç dönem görüşme yaptıktan sonra Mayıs 2018'de Geçici Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalamayı başardı ve şimdi de bu geçici anlaşmayı 3 yıl deneme süresinden sonra Serbest Ticaret Anlaşması'na yükseltmeyi hedefliyoruz' dedi.

Üç yıllık deneme süresinin uygulandıktan sonra önemli sonuçlar doğuracağına dikkati çeken İranlı yetkili, 'Taraflar anlaşmayı yakın iletişim ve iş birliği içinde uygulamalı ve bunun yürürlüğe iyi şekilde geçmesi için iyi niyetle hareket ederek, gelecek yıldan başlayacak Serbest Ticaret Anlaşması görüşmeleri hazırlıklarını yapmalılar' değerlendirmesinde bulundu.

Avrasya Birliği Anlaşması önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizen Enerji Bakanı Erdekaniyan, 'Bu anlaşma dpğru biçimde uygulanamsı durumunda, İran ve Avrasya Birliği'ne üye ülkeler arasındaki ticar,i ilişkiler gelişecek ve bunun sonucunda da üye ülkelerin ekonmik gelişmesi sağlanacak' diye belirtti.

Başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle ekonomik dayanışma ve birleşmenin İran dış politika önceliklerinden olduğuna işaret eden Enerji Bakanı Erdekaniyan, 'Avrasya Birliği şeklinde yeni bişr ekonomik blokun kuurlduğuna iyi bakmalıyız. Zira bu birlik, bölgesel iş birliği ve bölgeselcilik politikasının en iyi son örneklerinden biri olararak, bölgemize huzur ve istikrarı getirebilir' diye ekledi.