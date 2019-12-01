İran'da 20 bin kişi İHA kullanım yetkisine sahip

İran İHA Birliği Başkanı Hamid Saidi, Akıllı Tarım Uygulama Stratejileri Töreni'nden yaptığı açıklamada, 'İHA'lar çeşitli şekil ve ebattalar ve farklı görev ve işlevleri bulunmaktadır. Bunlar küçük İHA'lardan 30 saat boyunca yakıt ikmali yapılmadan uçabilen İHA'lara kadar geniş bir yelpazeyiş kapsıyor' dedi.

İHA Birliği'ndeki hedeflerinin sivil İHA'ları geliştirmek olduğuna işaret eden Saidi, 'İHA'ların uzaktan değerlendirme, tarım, gübre dağıtımı, mal taşımacılığ ve fotoğraflama gibi işlevleri var. Öngörülerimize göre, önümüzdeki 3 yıl içinde sivil İHA'ların piyasa büyüklüğü dünyada 127 milyar doları bulacak. Tarımından bundan payı yüzde 26 düzeyindedir' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın İHA'lar piyasasından 1.2 milyar kadar payı olabileceğini kaydeden Saidi, 'Biz bölgede İHA kutbu ve merkezi olarak biliniyoruz. İHA'lar sadece fotoğraf çekme özelliğine sahip değillerdir. Bunları yangın söndürme, uçak kazalarının yerinin tespit edilmesi, hayvan sayımı ve yasa dışı avlanmaya karşı koyma alanlarında da kullanabiliriz' diye konuştu.

İHA'ların tarım sektöründe de kullanıldığının altını çizen İran İHA Birliği Başkanı Saidi, 'İran'da 20 milyon hektar düzeyinde düz tarım arazisi ve milyonlarca hektar meyve bahçesi mevut. İHA'lar kullanılarak, tarımı güçlendirebiliriz' diye ekledi.