İran-Avrasya Birliği ticaretinde dolar kullanılmamalı

Avrasya Birliği ile Ticaret isimli panelde konuşan Sanayi Bakanlığı Ticari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımıcıs Hüseyin Müderris Hiyabani, Avrasya Birliği'nin ekonomik önemine dikkati çekerek, '180 milyon nüfuslu Avrasya Birliği, petrol ve doğalgaz üretiminde dünya çapında önemli konumu nedeniyle bütün dünyada büyük ekonomik bir güce dönüşebilir' diye konuştu.

İran ve Avrasya Birliği arasındaki ticaretin yıllık 30 milyar dolara çıkabileceğinin altını çizen Müderris Hiyabani, Avrasya Birliği'nin dünya ile 900 milyar dolar düzeyinde ticareti olduğunu ve İran'ın bundan payının 2.6 milyar dolar olduğunu ifade etti.

İran'ın bu birliğe üye ülkelerle ticaretinin yarısının Rusya ile olduğunu belirten Müderris Hiyabani, 'Rusya ile ticaretimizin yarısı tarım alanındadır. BAvrasya Bilriği ile imzaladığımız anlaşma sonucu bu ticareti sanayi ve mineral sektöre de genişlendirmek istiyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Avrasya Birliği üyesi ülkeler arasındaki turizm iş birliği ve ilişkilerinin artırılması gerektiğini söyleyen İran Sanayi Bakanlığı Ticari İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Müderris Hiyabani, 'Bu sektör, kültürel köklülük, komşuluk potansiyeli ve bölgesel çıkarlara bakıldığında büyük önem taşımaktadır. Üye ülkeler arasında vize işleminin kolaylaştırılması, ticari vizelerin verilmesi, doğrudan İran'la diğer üye ülkeler arasında uçuşların kurulması vb. gibi faaliyetler, turizm sektöründe büyük gelişmelere olanaka sağlyabilir' diye vurguladı.

Halihazırda Rusya, Belarus, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan, Avrasya Birliği'ne üye ülkelerdir.