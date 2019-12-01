UNESCO'nun Yezd'ı Dünya Kültür Mirası alanı olarak seçme kararı iyi bir adımdır

Ukrayna’nın Tahran Büyükelçisi, UNESCO'nun Yezd'ı Dünya Kültür Mirası alanı olarak tanıma kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Sergei Buldiliak yaptığı açıklamada, Yezd'in tarihi dokusunun bozulmadan günümüze kadar hayatta kaldığını ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine alınma kararının iyi bir karar olduğunu söyledi.

UNESCO'nun Ukrayna Lviv kenti konusundaki kararının da uygun olduğuna işaret eden Ukrayna Büyükelçisi, 'Lviv ve Yezd, hem tarihi, hem de iyi bir sanayi merkezi ve hoş bir atmosfere sahipler. Yezd Belediye Başkanı ve Valisi ile iyi görüşmeler yaptık ve bu şehirle olan tecrübemiz unutulmaz’ dedi.

Şehrin tarihi dokusunun, modernleştiği halde korunması ve muhafaza edilmesinin ilginç olduğunu dile getiren Ukrayna Büyükelçisi, 'Yezd ve Ukrayna’nın Lviv kentinin kültürel ilişkilerini geliştirmek amacıyla bir kardeşlik anlaşması imzalamak üzereyiz. Ayrıca Yezd ili iyi sağlık tesislerine sahiptir’ diye ekledi.

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