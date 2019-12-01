İran İslami Şura Meclisi seçimleri aday adaylarının kayıt işlemi başladı

7 gün sürecek bu başvuru süresi sonunda aday adayların isimleri kaydedilecek ve seçimler de 21 Şubat 2020 günü İran genelinde düzenlenecek.

Meclis aday adaylarının seçime katılıp katılma hakları ve yetkinliklerinin olup olmadığı konusunda İran Korucular Konseyi kararını verecek.

İ290 milletvekili bulunan İslami Şura Meclisi'ne sçeilen milletvekjillşeri 4 yıl boyunca klendi şehirlerinden milletvekili olarak görev yapıyor.

İran İskam Cumhuriyeti'nde resmiyete tanınan dini azınlıklar da Ermeni, Yahudi ve Zerdüştilerden oluşmaktadırç Ermeniler 2, Yahudiler ve Zerdüştiler ise birer milletvekili ile İslami Şura Meclisi'nde temsil ediliyor.

Öte yandan Sünni adayların milletvekili olabilmesi için her hangi bir sınırlama yok ve onlar, seçimleri kazanmalrı durumunda Meclis'e girebiliyor. Halihazırda İran Meslici'nde 24 Sünni milletvekili mevcut.