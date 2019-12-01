İran ve Çin, Nükleer Anlaşma ile ilgili görüşme yaptı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı ile Çinli mevkidaşı Ma Cau Şi arasında bu yapılan görüşmede taraflar, Nükleer Anlaşma ile ilgili son gelişmelerei masaya yatırdı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ma Cao Şi bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın .in'in stratejik bir ortağı olarak gördüklerini belirterek, 'Çin, İran'la Nükleer Anlaşma dahil bölgesel ve uluslararaso konularda iş birliğini arttırarak bölge ve dünyada barış ve istikrarın güçlenmesini istiyor' dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı da yaptığı açıklamada, Tahran ve Pekin'in stratetik ortaklar olduğunu ve Çinli mevkidaşı ile önemli bölgesel ve uluslararası meseleler üzerine görüşme gerçekleştirdiğinden memnuniyet duyduğuun açıkladı.

Görüşmede taraflar ayrıca gelecek hafta Viyana'da düzenlenecek Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı ile ilgili görüşlerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, Çinli mevkidaşının daveti üzerine Nükleer Anlaşmaya ilişkin meseleleri görüşmek üzere Çin'de.