Tebriz Üniversitesi dünyanın 200'den fazla üniversitesi ile iş birliği yapmaktadır

Tebriz Üniversitesi yetkililerinin de bulunduğu Tebriz Üniversitesi'nde Öğrenim Gören Yabancı Öğrenciler Paneli'nde konuşan Rektör Rıza Mecidi, '800 kadar yıl önce Tebriz'de Reb-i Reşidi isimli bir bilim merkezi kurularak, birkaç dilde yabancı öğrenciler dahil binlerce öğrenci eğitim görmekteydi. Bugün Tebriz Üniversitesi de aynı bilim merkezinin devamı niteliğindedir' dedi.

Öğrencilerin bu üniversitede eğitim gördükleri için gurur duymaları gerektiğinin altını çizen Mecidi, 'Siz yabancı öğrenciler, ülkemizin bilim ve kültür elçileri olarak, edineceğinizi bilim ve kazanımlarla ve iyi bir hatırayla vatanınıza döneceksiniz' değerlendirmesinde bulundu.

Tebriz Üniversitesi ile dünyada 200'de fazla üniversite arasında iş birliği mutabakının imzalandığına değinen Rektör Mecidi, bunun üniversitenin uluslararası düzeyini güçlendirmek adına kararlı olduğunu gözler önüne serdiğini söyledi.

Tebriz Üniversitesi İranlı Olmayan Öğrenciler İdaresi Başkan Vekili Rıza Muhammedi de yaptığı açıklamada, Türkiye, Azerbaycan, Irak, Yemen Suriye, Nijerya vb. ülkelerden 300 civarında yabancı öğrencinin Tebriz Üniversitesi'nde eğitim gördüklerini ifade etti.