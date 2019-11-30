İran İnternational unsurları tespit edilip yakalandılar

İran İstihbarat Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

'Suudi rejiminin temin ettiği büyük finansmanla kurulup İngiltere'de faaliyet ruhsatı alan İran İnternational isimli televizyon kanalı, son günlerde yaşanan olaylardan sonra, BBC Farsça'nın 2009 olaylarında yaptığı gibi başından beri kaos çıkarma düsturu ile sahneye çıkmış ve halkı tahrik etmenin yanı sıra ülkein farklı bölgelerinde krizi derinleştirme işlevini üstlenmiştir.

İstihbarat Bakanlığı ekipleri, kriz yönetimi sırasında bu kanalın müdür, spiker, uzman ve özellikle yurt içindeki bağlantıları konusunda tespit çalışmalarına başlamış ve bu kanala bilgi aktaran kişilerle kanalın talimatlarını uygulamaya çalışan unsurları tespit edip, kaos çıkaran eylemlere giriştiği sırada yakalamıştır.

İstihbarat Bakanlığı, bu kanalın eylemlerini İran İslam Cumhuriyeti düşmanları ile terör eylemlerinde iş birliği yapma örneği olarak görmüş ve bu çerçevede Yargı Erki, kanalda çalışanlarla yurt içindeki bağlantılarının mal varlıkalrına el konmuş ve uluslararası takib işlemini başlatmıştır. Böylece yabancılara hizmet, ülkeye ihanet ve halkın mallarını ateşe verme eylemini yapanlar için bir ibret oluşturulması sağlanmıştır.

Ayrıca pişmanlık duyduklarını belirterek, yurt dışına uydu üzerinden yayın yapan kanallarla iş birliğini kestiklerini ilan eden personel ve unsurlar, İslami af kapsamına girebileceklerdir.'