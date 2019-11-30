Haş çimentosu 20 ülkeye ihraç edilmektedir

Haş ilçesindeki çimento sanayi biriminde günlük 3 bin tondan fazla üretildiği belirtilen çimentonun yüzde 35'i Fars Körfezi ile Umman Denizi kıyısındaki ülkeler, Afrika, Uzakdoğu, Avrupa, Asya ve Okyanusya kıtalarında yer alan 20 ülkeye ihraç ediliyor.

İhracat pazarı sayılan ülkeler başlıca Türkiye, Irak, Afganistan, Pakistan, Yemen, Bangladeş, Umman, Somali, Cibuti, Mısır, Libya, Kenya, Tanzanya, Portekiz, İspanya, Kuveyt, Hindistan, Çin, Malezya ve Katar gibi ülkelerden oluşmaktadır.

Haş Çimento Şirketi Genel Müdürü Davud Bahtiyari yaptığı açıklamada, Haş ilçesinin içinde yer alan Teftan'daki minerallerin İran ve hatta dünyanın en iyi mineral ve madenleri arasında yer aldığını ve bunların kullanımı ile Haş çimentosunun kalitesinin arttığıı dile getirdi.