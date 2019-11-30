İran heyeti Trabzon'da İran-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine vurgu yaptı

AA'da yer alan habere göre, "4. Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi" dolayısıyla kente gelen İran, Rusya ve Ukraynalı iş insanları heyetleri, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasını (TTSO) ziyaret etti.

İran'dan Zancan Ticaret, Sanayi, Maden ve Tarım Odası Başkanı Ali Yegane Ferd zirveden çok olumlu sonuçlarla döndüklerini belirterek, kendilerine bu fırsatı sağlayan ilgililere teşekkür etti.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen zirvenin ilişkilerin daha iyi hale gelmesi için büyük bir adım olmasını umduğunu söyledi

Rusya'dan Krymsk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pavel İvanoviç, burada yaptığı konuşmada, "Uluslararası İpekyolu İşadamları Zirvesi"nin çok güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden İvanovich, "Burada mısır ve ayçiçeğinden rafine yağ, tohum ve orman ürünleriyle ilgili 5 iş görüşmesi yaptım, amacıma ulaştım." dedi.

Ukrayna'dan Kherson Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Victoriya Ostroumova da zirvenin kendileri açısından çok olumlu geçtiğini, yaptıkları temaslardan memnuniyet duyduklarını anlattı.

Ostroumova, 2020 sonbaharında Türk ve Ukraynalı iş insanlarının katılacağı bir zirve yapmayı planladıklarını aktararak, "Daha sık görüşerek iş birliğimizi geliştirmeliyiz. İpekyolu Zirvesi'nde gördük ki Çin, Kazakistan veya diğer Asya ülkeleri farklı bakışa sahip oluyor. Biz Karadeniz ülkesi olduğumuz için aynı bakış açısından ortak yoldan ilerlememiz, ticaret köprüsü kurmamız gerekir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hacısalihoğlu ile yabancı ülke heyetleri, birbirine plaket ve çeşitli hediyeler verdi.