70 uluslararası tahıl ve yemeklik yağ firması İran yolunda

Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuşan İran-İsviçre Ortak Ticaret Odası Başkanı Şerif Nizam Mafi, 'Bu konferans, İran piyasasına ilgi gösteren ve dünya çapında faaliyet yapan tahıl ve yemelik yağ toplumudu olarak 2-3 Aralık tarihleri arasında Tahran'ın Espinas Oteli'nde gerçekleştirilecek' dedi.

Uluslararası İran Grain Konferansı'nın İran'ın stratejik tahıl ve yemeklik yağ pazarına odaklanacağına değinen Nizam Mafi, konferans aracılığıyla tahıl ve yemeklik yağ alanında özel ve kamu sektöründe faaliyet gösteren iş adamlarını bir araya toplamaya çalıştıklarını söyledi.

İran'da tahıl, yemeklik yağ ve yan sanayi konusunda bilgi veren Nizam Mafi, 'Bu bilimin İran2da 60 yıla yakın bir geçmişi var. Tahıl ve yemeklik yağ sektörü çalışanları, piyasa, devlet kuralları ve yaptırımlara ilişkin büyük bir tecrübeye sahip' değerlendirmesinde bulundu.

Şimdiye kadar 450 iş adamının konferansa katılmak için hazır olduklarını dile getirdiklerini ifade eden İran-İsviçre Ortak Ticaret Odası Başkanı Nizam Mafi, katılanların Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, BAE, İsviçre, Fransa, Danimarka, Rusya vb. ülkelerden geleceğini sözlerine ekledi.