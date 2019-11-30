İran, İsrail'in işgale son vermesi ve Kudüs başkentliğinde bağımsız bir Filistin devleti kurulması gerektiğine vurgu yaptı

Törene katılan İran temsilcisi Rıza Gaibi, İsrail rejiminin uluslararası hukuku çiğneyerek, Filistin'de savaş suçu işlediğini ve Filistin krizine çözüm buluunması için kapsamlı ve kalıcı bir yolun devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.

Gaibi İran'ın bu günü fırsat bilerek, Filistin'de insanların kaderlerini belirleme hakkı dahil olmak üzere temel haklarından yoksun bırakılmasına sebebiyet veren işgal meselesini gündeme getirmeye çalıştığını kaydetti.

İşgal edilmiş topraklarda yerleşim yerleri inşası ve Gazze'de topluca cezalandırma ve kuşatma politikasının bir an önce son bulması gerektiğine dikkati çeken Gaibi, 'İran İslam Cumhuriyeti, Filistin meselesinin köklü olarak kapsamlı bir yaklaşımla çözülebileceği görüşünde. Bize göre kalıcı barış ancak Filistin halkının meşru haklarının elde edilmesi, bu topraklara işgale son verilmesi, Filistinlilerin kendi anavatanlarına dönebilmeleri ve Kudüs başkentliğinde bir Filistin devletinin kurulması ile mümkündür' diye ekledi.