Nijerya Milli Boks Takımı İran'a gelecek

İran Milli Boks Takımı, Şubat 2020'de Çin'de düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri olan şampiyonaya katılmaya hazırlanıyor.

Halihazırda Türkiye Milli Boks Takımı da Tahran'da İran ile ortak kamp yapmaktadır. İran ve Türkiye iki gün sonra bir hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Öte yandan Millilerimizin hazırlıkları sürerken, Nijerya Milli Boks Takımı'nın da Tahran'da İran'la 10 günlük ortak kamp yapacağı açıklandı.

İran'la ortak kamp yapacak bir diğer takımın Gürcistan olduğu söylense de Gürcülerin İran'da bulunmaları henüz kesnleşmiş değil.