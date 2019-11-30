İran Oğlu Nureddin Bakü'de

İran-Irak arasında 8 yıl süren savaşı anlatan İran Oğlu Nureddin, Azerbaycanlı bir yazar tarafından Azerbaycan Türkçesi'ne çevrilerek, bu ülkede yayınlandı.

İran-Irak savaşında yüzde 70 düzeyinde gazi olan Nureddin Arifi isimli bir Tebrizli'nin hatıratından oluşan kitapta, bu savaşta Azerbaycanlı askerlerin moral ve rolleri iyice hikaye edilmiştir.

Hikayenin hatılarından anlatılan Nureddin, Tebriz'in çevresinde Halaçan köyünde doğmuş ve 16 yaşındayken, bin bir güçlükle anne babasını ve yetkilileri kendisinin savaş cephesine gitmesi için ikna etmeyi başarır.

698 sayfada Masume Sepehri tarafından kaleme alınan İran Oğlu Nureddin, Sure-i Mehr Yayınevi tarafından şimdiye kadar 55 defa basılmıştır.