İran'la en iyi ilişkilere sahip AB ülkesiyiz

İran'ın Atina Büyükelçisi Ahmed Nadiri ile görüşen Yunanistan Enerji ve Çevre Bakanı Kostis Hatzidakis, İran ve Yunanistan'ın uygarlık konusunda ortak paydalarına işaret ederek, 'Atina geçtiğimiz yıllarda AB üyesi ülkeler arasında İran'la en iyi ilişkileri olan ülke konumunda olmuş ve Avrupa Birliği'nin ılımlı sesi haline gelmiştir' diye konuştu.

İran kökü ve büyüklüğünü görmezden gelemeyeceklerinin altını çizen Yunan Bakan, Yunanistan'ın tüm alanlardaki sorunların çözüme ulaşması için olumlu ve yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

İran'ın Atina Büyükelçisi Ahmed Nadiri de bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran-Yunanistan arasındaki yüzyıllarca süren iyi ilişkilerden bahsederek, ABD'nin Nükleer Anlaşma'dan tek taraflı olarak çıktıktan sonra İran'a yönelik ambargoları yeniden devreye sokma sürecini anlattı.

İki ülke arasında enerji ve çevre alanında iş birliği kapasitesinin altını çizen İranlı Büyükelçi, güneş santralleri, temiz enerji ve su kaynakları yönetimi gibi alanların iş birliği için iyi örnekler olduğunu söyledi.