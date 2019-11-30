Dışişleri Bakan Yardımcısı siyasi görüşmeler yapmak üzere Pekin'de

Çin Uluslararası Havalimanı'nda Çinli yetkililerin yanı sıra İran'ın Pekin Büyükelçisi Muhammed Kişaverzzade tarafından karşılanan Irakçı, bu ziyareti kapsamında Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı ile Nükleer Anlaşma'yı masaya yatıracak.

Bu görüşmede ayrıca taraflar, ikili meseleler hakkında da fikir alışverişinde bulunacak. İran ve Çin dışişleri bakan yardımcılarının yarın görüşmesi bekleniyor.

Görüşmede ayrıca 6 Aralık'ta Viyana'da düzenlenecek Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'na da değinilecek.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi 8 Mayıs 2019 günü anlaşmaya taraf ülkelerin taahhütlerini yerine getirmediğini ve ABD'nin İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarına karşı koymak için Nükleer Anlaşma'nın 26 ve 36. maddeleri uyarınca anlaşma çerçevesinde bazı taahhütlerini askıya alacağını duyurmuştu.

O günden beri İran 4 adımda anlaşmadaki taahhütlerini adım adım askıya almış ve AB taraflarına artık anlaşmayı tek taraflı olarak uygulayamayacağını açıklamıştır.