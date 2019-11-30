İran Çinli yatırımcıları turizm sektöründe yatırım yapmaya çağırdı

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang ile Pekin'de bir araya gelen Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Munisan, Çin'le Bir Kuşak Bir Yol Projesi çerçevesinde turizm ve kültür alanlarında iş birliğine hazır olduklarını belirterek, 'Çinli yatırımcıların talep etmesi durumunda onlara gerekli mkan ve arsaları sunmaya hazırız' dedi.

Başta araştırma ve ören yerlerinin restorasyonu olmak üzere kültürel faaliyetlerin gelişitirilmesi husunda Çin'le iş birliği yapmak istediklerine değinen Munisan, 'Almanya, Fransa ve İtalya ile iyi iş birliğimiz var ve Çin'le de özellikle araştırma ve uzman değişimi programlarını devreye sokabiliriz' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Çin arasında büyük kapasitelerin mevcut olduğunun altını çizen İranlı yetkili, Çinli yetkiliyi Şubat ayında Tahran'da düzenlenecek Uluslararası Turizm ve El Sanatları Fuarı'na katılmaya çağırdı.

İranlı yetkililerin Çin'le ilişkilerin kapsamlı olarak ilerlemesine verdiklerine öneme değinen Munisan, 'Bu bağlamda 4 ay önce tek taraflı olarak Çinli turistlerden İran vizesini iptak ettirdik' diye konuştu.

Çin Kültür ve Turizm Bakanı Luo Şugang da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Çin ve İran'ın eski uygarlıklara sahip iki ülke olduğuna işaret ederek, İran ve Çin arasında turist sayısının artmasını hedeflediklerini açıkladı.