30 Kas 2019 14:21
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News Code: 83574612
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İran-Nikerya Ortak Ekonomik Komisyonu oluşturulacak

İran-Nikerya Ortak Ekonomik Komisyonu oluşturulacak

Tahran, İRNA- Nijerya basınında yer alan haberlere göre, İran ve Nijerya ticaret, yatırım, tarım ve teknoloji transferini yükseltmek amacıyla ortak ekonomik komisyon kurma konusunda mutabakata vardı.

Nijerya'da yayın yapan PM News sitesinde yayınlanan habere göre Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sözvüsü Malam Garba Şaho, bu mutabakatın İran Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İşlerinde Sorumlu Yardımcısı Muhammed Nijavendiyan'ın Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile yaptığı görüşme sonrası imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Nihavendiyan, 29 Kasım günü Ekvator Ginesi'nde düzenlenen Gaz İhracatçısı Ülkeler 5. Zirvesi'ne katılmak için bu ülkede bulunuyor.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Nijerya Cumhurbaşkanı ile İranlı yetkilinin bu zirve sırasında bir araya geldiğini dile getirdi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, İran'ın kendisinin Nijerya Petrol Bakanı olduğu 1970'li yıllara göre petrol ve doğalgaz sanayisinde yaşadığı gelişmelerden etkilendiğini duyurmuştu.

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