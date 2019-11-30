İran-Nikerya Ortak Ekonomik Komisyonu oluşturulacak

Nijerya'da yayın yapan PM News sitesinde yayınlanan habere göre Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sözvüsü Malam Garba Şaho, bu mutabakatın İran Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İşlerinde Sorumlu Yardımcısı Muhammed Nijavendiyan'ın Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari ile yaptığı görüşme sonrası imzalandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Nihavendiyan, 29 Kasım günü Ekvator Ginesi'nde düzenlenen Gaz İhracatçısı Ülkeler 5. Zirvesi'ne katılmak için bu ülkede bulunuyor.

Nijerya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Nijerya Cumhurbaşkanı ile İranlı yetkilinin bu zirve sırasında bir araya geldiğini dile getirdi.

Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari, İran'ın kendisinin Nijerya Petrol Bakanı olduğu 1970'li yıllara göre petrol ve doğalgaz sanayisinde yaşadığı gelişmelerden etkilendiğini duyurmuştu.