Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nın zorlu olacağını açıkladı

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Olyanov, 'Nükleer Anlaşma Otak Komisyon Toplantısı önümüzdeki haftanın son günlerinde düzenlenecek. Şimdiden Nükleer Anlaşma ile ilgili görüşmelerin zorlu geçeceğini bekleyebiliriz' diye konuştu.

AB birkaç gün önce yayınladığı bildiride, Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'nın 6 Aralık günü düzenleneceğini ve bu toplantıda anlaşmaya taraf ülkelerin görüşeceğini açıklamıştı.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi 8 Mayıs 2019 günü anlaşmaya taraf ülkelerin taahhütlerini yerine getirmediğini ve ABD'nin İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarına karşı koymak için Nükleer Anlaşma'nın 26 ve 36. maddeleri uyarınca anlaşma çerçevesinde bazı taahhütlerini askıya alacağını duyurmuştu.

O günden beri İran 4 adımda anlaşmadaki taahhütlerini adım adım askıya almış ve AB taraflarına artık anlaşmayı tek taraflı olarak uygulayamayacağını açıklamıştır.