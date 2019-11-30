6 Avrupa ülkesi daha INSTEX'e katılacak

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde yayınlanan ortak bildiride 6 Avrupa ülkesi, İran ve 5 dünya gücü arasında imzalanan Nükleer Anlaşma'nın korunması ve tam kapsamlı uygulanması gerektiğine vurgu yaptı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

'Nükleer Anlaşma oy birliğiyle BM Güvenlik Konseyi'nce onaylandı. Bu anlaşma dünyada Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın uygulanmasında önemli bir unsur olarak bölgesel istikrarın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır.'

Belçika, Danimarka, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Hollanda dün yaptıkları açıklamada, Avrupalıların Nükleer Anlaşma'ya destek sunmaya ve ekonomik bölümünü uygulamaya devam etttiğini belirterek, İran ve Avrupa arasında ödeme aracı olarak kurulan INSTEX isimli mekanizmaya katıldıklarını duyurdu.

6 Avrupa ülkesi ayrıca Avrupa'nın Nükleer Anlaşma kapsamındaki ekonomik taahhütlerini ifa etmediğini işaret etmeksizin, İran'ı en kısa zaman anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini uygulamaya geri dönmeye çağırdı.

INSTEX'in merkezi Fransa'dadır.