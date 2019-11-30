30 Kas 2019 13:06
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News Code: 83574255
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İran Ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı:

İran, açık denizlerde bulundurduğu 5 bin gemi ve petrol tankerinin güvenliğini sağlamıştır

İran, açık denizlerde bulundurduğu 5 bin gemi ve petrol tankerinin güvenliğini sağlamıştır

Meşhed, İRNA- İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Habibullah Seyyari, 'İran İslam Cumhuriyeti, Aden Körfezi, Babül-Mendep ve Kızıldeniz'de 5 bin ticari gemi ve petrol tankerinin güvenliğini sağlayarak, ekonomisinin sağlıklı kalmasına çalışmaktadır' dedi.

Meşhed'de konuşan Genelkurmay Başkan Yardımcısı Amiral Seyyari, İran deniz güvenliğinin ülke deniz sınırlarının güvenliğinin 2500 kşlometre ötesine kadar sağlandığını açıkladı.

Halihazırda ülkelerin ithalat ve ihracatının yüzde dokasnının deniz aracılığıyla gerçekleitrildiğinin altını çizen Amiral Seyyari, 'Somali ve Aden Körfezi gibi bölgelerde korsanlar ve ekonomik teröristlerinin bulunduğu nedeniyle Donanmamızın ülke ekonomisine olası zararların önüne geçmesi gerekmektedir' diye konuştu.

Amiral Seyyari konuşmasını şöyle sonlandırdı:

'Günümüzde Hazar Denizi, Fars Körfezi, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde İran Ordusu ile Devrim Muhafızları el ele vererek, düşmanı ve dünya emperyalizmini korkuya ve endişe kaptırmıştır.'

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