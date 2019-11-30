İran, İsrail rejiminin 70 yıldır sürdürdüğü işgal politikasını kınadı

Twitter hesabından Dünya Filistin Halkı ile Dayanışma günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Musevi, İsraiş rejiminin 70 yıldır devreye soktuğu işgal politikası ile cinayet ve soykırımlarını şiddetle kınadı.

Musevi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Bir rejimin 70 yıldır işgal, terör, saldırganlık, iki yüzlülük, cinayet, yağma ve soykırımdan utanmadığı ve dünya toplumunun 70 yıldır bunlara karşı sessizliği.'

29 Kasım 1947 tarihinde BM Genel Kurulu, Filistin topraklarının bölünmesine yönelik adil olmayan bir karar vererek, bu toprakların bölünmesini resmileştirdi. Bu karara göre Filistin ikiye bölünde. BM Genel Kurulu bir bölümü Yahudi devletine, diğer bölümü de Filistin devleti ve ülkesine verdi. Mayıs 1948'de Siyonistler, Filistin'in yarısının asil sahipleri olan Filistinlilere verilmesini bile tahammül edemedi ve Filistin'i işgal ederek, bugüne kadar bu ülkenin kurulmasını önledi. Bu doğrultuda BM Genel Kurulu 1977 yılında verdiği bir kararla 29 Kasım'ı Dünya Filistin Halkı ile Dayanışma Günü olarak ilan etti.