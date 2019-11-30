İranlı ve İtalyan iş adamları, ikili ticari kapasiteyi değerlendirdi

İran'ın Roma Büyükelçisi Hamid Bayt bu toplantıda yaptığı açıklamada, İran ve İtalya'nın ekonomik ve siyasi ilişkilerinin geliştiğine işaret ederel, iki ülke özel sektörünün daha aktif hale gelmesi gerektiğini ve bu konuda İran'ın Roma Büyükelçiliği'nin üzerine düşeni yapmak için hazır olduğunu dile getirdi.

İran ve İtalya'nın köklü ekonomik ilişkileri ve iki ülke firmalarının karşılıklı güvenlerinin ikili ekonomik ilişkilerde iyi bir husus olduğunun altını çizen Bayta, 'Resmi verilere göre İtalys 2017 ve 2018 yıllarında AB ülkeleri arasında İran'ın en büyük ticari ortağı olmuştur' dedi.

ABD'nin tek taraflı olarak Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'a karşı yasa dışı ve adil olmayan ambargoları yürürlüpe sokmasının İran-İtalya ilişkilerini etkilkediğini kaydeden Bayat, 'Ancak ekonomik iş birliği durma noktasına gelmemiş ve İtalya ekonomik sektörünün bir bölümünün İran piyasasının eşsiz avantajları nedeniyle ülkemizle iş birliğine devam etmek istediğine tanık olmaktayız' diye belirtti.

İran Büyükelçisi konuşmasının sonunda iki ülke ekonomik ilişkilerinde kalemlerin çeşitliliğinin önemine değinerek, iki ülke özel sektörünün var olan sorun ve engelleri ortadan kaldırmak için görevlerini ifa etmesinin önemli olduğunu söyledi.

