Hanzadi: İran Deniz Kuvvetleri düşmanı sınırlarımızdan uzak durmaya mecbur etmiştir

Hanzadi, Tahran Cuma Namazı hutbeleri öncesi yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin güvenliğinin temini içi Hint Okyanusunun Kuzeyi, Adan Körfezi ve Kızıl Denizin ve tüm serbest denizlerinde deniz korsanlığı ve deniz terörizmi ile mücadele ile İran ticaret filosunun denizlerdeki güvenliğini sağladıklarını söyledi.

İran Deniz kuvvetleri teçhizatı sayesinde düşman’ın İran sınırlarından uzak durmasını sağladığını ifade eden Hanzadi, son 4 sene zarfında 64 deniz filosunun çeşitli denizler ve okyanuslara gönderildiğini ve şu an da İran Deniz Kuvvetlerinin Kızıl Denniz’de İran tankerlerinin güvenliğini sapladığını söyledi.

Geçen sene yeni nesil denizaltılarının deniz kuvvetleri bünyesine ilave edildiğini ifade eden Hanzadi, yakın zamanda yeni savaş gemilerin, İHA’ların deniz kuvvetlerine katılacağını söyledi.

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2012