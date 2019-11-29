Yunanistan Kültür Bakanı: kültürel Miras, İran ve Yunanistan’ın ortak noktasıdır

İran İslam Cumhuriyeti Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakanı Ali Esğer Munesan ile Pekin’de düzenlenen Eski Medeniyetler Sahibi Ülkeler Toplantısı esnasında görüşen Mendona, ülkesinin medeniyetler arasındaki diyaloga inandığını ve bu doğrultuda eski iki medeniyet olan İran ve Yunanistan’ın işbirliği yapabileceklerini söyledi.

İran’ın kültür, edebiyat ve tarih bakımından zengin bir ülke olduğunu ifade eden Mendona, iki ülke kültür bakanlıkları arasındaki protokolün devam etmesini istedi.

Munesan da iki ülke arasında bir çok ortak konular olduğunu belirterek, iki ülkenin özellikle müze konusunda işbirliği yapabileceklerini söyledi.

Toplantıya paralel olarak İran’dan büyük bir turizm heyetinin Çin’i ziyaret etmektedir.

Toplantıya Çin, İran, Hindistan, Irak, Mısır, Ermenistan, İtalya, Bolivya, Peru ve Yunanistan Turizm Bakanları katılmaktadır.

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2012