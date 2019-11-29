İran ve Nahcivan’ın turizm alanındaki işbirliği imkanları incelendi

Taraflar görüşmede İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki bir çok ortak noktaya değinerek, turizm ve iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini karşı tarafın tanınması için önemli olduğunu ve turizm alanında daha fazla kolaylık sağlanmasına vurgu yaptılar.

Hüseyni, İran’daki tarihi ve doğal zenginliklere değinerek bunların Nahcivan ve Azeri turistler tarafından keşfedilmesini istedi ve İran’daki mevcut imkanlardan cüzi rakamlarla yararlanılma imkanı olduğunu belirtti.

Taraflar bu hususta incelemelerde bulunma kararı aldılar.

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2012