29 Kas 2019 16:43
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News Code: 83573525
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İran ve Nahcivan’ın turizm alanındaki işbirliği imkanları incelendi

İran ve Nahcivan’ın turizm alanındaki işbirliği imkanları incelendi

Bakü, IRNA- İran’ın Nahcivan Başkonsolosu Seyyid Ahmet Hüseyni ve Nahcivan Turizm komitesi Başkanı Ekber nevruzov yaptıkları görüşmede iki taraf arasındaki turizm alanındaki işbirliğini incelediler.

Taraflar görüşmede İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki bir çok ortak noktaya değinerek, turizm ve iki ülke vatandaşlarının karşılıklı ziyaretlerini karşı tarafın tanınması için önemli olduğunu ve turizm alanında daha fazla kolaylık sağlanmasına vurgu yaptılar.

Hüseyni, İran’daki tarihi ve doğal zenginliklere değinerek bunların Nahcivan ve Azeri turistler tarafından keşfedilmesini istedi ve İran’daki mevcut imkanlardan cüzi rakamlarla yararlanılma imkanı olduğunu belirtti.

Taraflar bu hususta incelemelerde bulunma kararı aldılar.

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2012

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