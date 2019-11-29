Munesan: İran’ın tarihi geçmişi dünya barışı için önemli bir kapasitedir

Eski Medeniyetler Sahibi Ülkeler Toplantısına katılmak için Pekin’de bunan Munesan, IRNA’ya yaptığı açıklamada, eski medeniyet sahibi ülkelerin günümüz dünyasında da önemli rol sahibi olduklarını söyledi.

Eski Medeniyet Sahibi Ülkeler Topluluğuna her sene yeni üyeler katıldığını ifade eden Munesan, İran’ın yeni ülkelerin katılımını desteklediğini söyledi.

Üye ülkelerin ortaklaşa her sene fuarlar düzenleyebileceklerini ifade eden Munesan bu şekilde yeni kültürlerin tanıtımına katkı sağlanabileceğini ve uluslararası çatışmalar ve barışa kaktı olacağını söyledi.

Toplantıya paralel olarak İran’dan büyük bir turizm heyetinin Çin’i ziyaret ettiğini ve iki ülke yatırım yapması için oturumlar düzenlendiğini ifade eden Munesan, Çin’in İran için hedef turizm ülkesi olarak seçildiğini söyledi.

Toplantıya Çin, İran, Hindistan, Irak, Mısır, Ermenistan, İtalya, Bolivya, Peru ve Yunanistan Turizm Bakanları katılmaktadır.

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2012