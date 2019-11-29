İran Kimyasal Silahlar Konvansiyonunun eksiksiz uygulanmasını istedi

Dehgani, Lahey kentinde düzenlenen Kimyasal Silahların Önlenmesi Kurumu toplantısı çerçevesinde Arias ile görüştü.

İran ve kurum arasındaki ilişkilerin artması yollarının incelendiği görüşmede, Dehgani, konvansiyonun eksiksiz uygulanması ve ülkelerin konvansiyon çerçevesindeki barışçıl kullanım için kimyasal madde ve teçhizatların paylaşımı taahhütleri ve üye ülkeler arasında ticaret engellerinin kalkması ve üye ülkeler arasında ambargolar uygulanmaması hususlarına vurgu yaptı.

Amerika’nın İran’a uyguladığı ekonomik terörizme değinen Dehgani, bunun kimyasal silahlardan zarar gören gazilerin ihtiyaç duyduğu ilaç ve teçhizatların temini ve bazı ilaçların ham maddesi teminindeki zorlukları anlatarak bu uygulamanın o ülkenin taahhütlerini aykırı olduğunu ayrıca Amerikan baskısı altında buna uyan ülkelerin de konvansiyona aykırı hareket ettiklerini belirtti.

Degani, Arias’tan bu durum karşısında tüm çabasını harcamasını istedi.

24. Kimyasal Silahlar Konvansiyonu toplantısında İran kurumun icra konseyi üyeliğine seçildi.

Lahey kentinde düzenlenen toplantıda, İran, Filipinler, Pakistan ve BAE ile birlikte Asya grubu temsilcisi olarak 2020 ile 2022 yılları arasında icra konseyi üyeliğine seçildi.

Bu ülkeler Asya ülkeleri tarafından aday göstermişlerdi. Son aylarda Amerika İran’ın üyeliğini engellemek için ciddi çaba harcamaktaydı.

İcra konseyi 41 üyeden oluşmakta ve Nükleer Silahların Yasaklanması Kurumunun icra yetkisine sahip bölümüdür ve bu konseye üyelik ülkeler için önem taşımaktadır.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012