İran kimyasal silahların önlenmesi kurumunun icra konseyi üyesi oldu

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Lahey kentinde düzenlenen toplantıda, İran, Filipinler, Pakistan ve BAE ile birlikte Asya grubu temsilcisi olarak 2020 ile 2022 yılları arasında icra konseyi üyeliğine seçildi.

Bu ülkeler Asya ülkeleri tarafından aday göstermişlerdi. Son aylarda Amerika İran’ın üyeliğini engellemek için ciddi çaba harcamaktaydı.

İcra konseyi 41 üyeden oluşmakta ve Nükleer Silahların Yasaklanması Kurumunun icra yetkisine sahip bölümüdür ve bu konseye üyelik ülkeler için önem taşımaktadır.

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2012