Irakçi: KOEP’in korunması için henüz umut vardır

Irakçi, Hollanda’nın NCR gazetesine yaptığı açıklamada, ‘’Avrupalı liderleri KOEP’i korunması ve devamına vurgu yapmaktalar bunun için Avrupa anlaşmanın kurtarılması için bir az daha çaba harcamalı. ‘’ dedi.

KOEP’ten İran’ın aldığı dersin anlaşma ve taahhütlere bağlılığın sonucunun daha fazla ambargo olduğunu ifade eden Irakçi, vaziyetin böyle olması durumunda İran’ın da davranışlarını değiştireceğini söyledi.

İran’ın KOEP’inn korunması için payına düşeni ödediğini ifade eden Irakçi, sıranın diğer taraflarda olduğunu söyledi.

Iakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Macon’un KOEP’in korunması yönündeki çabalarının takdire şayan olduğunu belirterek, sorunun Amerika’nın bu yönde katılıma hazır olup olmaması olduğunu söyledi.

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2012