29 Kas 2019 01:08
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News Code: 83573105
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Irakçi: KOEP’in korunması için henüz umut vardır

Irakçi: KOEP’in korunması için henüz umut vardır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) kurtarılması için umut olduğunu fakat bunun Avrupa ülkelerinin taahhütlerini yerine getirmesine bağlı olduğunu söyledi.

Irakçi, Hollanda’nın NCR gazetesine yaptığı açıklamada, ‘’Avrupalı liderleri KOEP’i korunması ve devamına vurgu yapmaktalar bunun için Avrupa anlaşmanın kurtarılması için bir az daha çaba harcamalı. ‘’ dedi.

KOEP’ten İran’ın aldığı dersin anlaşma ve taahhütlere bağlılığın sonucunun daha fazla ambargo olduğunu ifade eden Irakçi, vaziyetin böyle olması durumunda İran’ın da davranışlarını değiştireceğini söyledi.

İran’ın KOEP’inn korunması için payına düşeni ödediğini ifade eden Irakçi, sıranın diğer taraflarda olduğunu söyledi.

Iakçi, Fransa Cumhurbaşkanı Macon’un KOEP’in korunması yönündeki çabalarının takdire şayan olduğunu belirterek, sorunun Amerika’nın bu yönde katılıma hazır olup olmaması olduğunu söyledi.

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2012

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