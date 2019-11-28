29 Kas 2019 00:21
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News Code: 83573095
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Musevi: Fransa Dışişleri Bakanının KOEP ile ilgili sözleri sorumsuzcadır

Musevi: Fransa Dışişleri Bakanının KOEP ile ilgili sözleri sorumsuzcadır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Fansa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ile ilgili sözlerinin sorumsuzca olduğunu söyledi.

Musevi yaptığı yazılı açıklamada, İran'ın nükleer adımlarına karşı anlaşmadaki ihtilafları giderme mekanizmasını hayata geçirme uyarısında bulunan Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'a tepki gösterdi.

Musevi, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma kararının, ABD'nin yaptırımları ve Avrupa ülkelerinin bu yaptırımlara karşılık anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle anlaşmanın 36'ncı maddesi uyarınca alındığını savunarak, "Bu yüzden nükleer anlaşma mevcut şartlarda Avrupalı taraflara bu mekanizmayı uygulamalarına izin vermemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Le Drian, dün mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini aşamalı olarak azaltmasına karşılık, anlaşmadaki ihtilafları gidermeyi öngören ve İran'a yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesine yol açabilecek mekanizmayı hayata geçirebileceklerini söylemişti. 

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2012

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