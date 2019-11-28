İran filmi İstanbul’da öğrenci jürisi özel ödülü aldı

22-28 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

Filmin yönetmeni Cavidi yaptığı açıklamada, bu ödülü almanın kendisi için bir onur olduğunu, zira kendisini sinemada her zaman bir öğrenci olarak gördüğünü belirtti.

“Herkes İçin Adalet” temasıyla gerçekleştirilen festivalin direktörü Bengi Semerci, ödül törende yaptığı konuşmada, dolu dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi.

Umudu merkeze alarak hareket ettiklerini aktaran Semerci, “Seyirci sayımız her yıl artıyor. Bu durum gelecek yıl festivali yapmak için bize daha fazla heyecan verdi. Bir çok filmimiz kapalı gişe oynadı. İzleyicilere teşekkür ediyorum” dedi. Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ise katılımcılara teşekkür ederek “Türkiye’nin çok önemli sinema filmleri var dünyada da çok önemli sinemacılar var. Bu festival; sinema yoluyla adaleti gündeme taşıyarak, adaletli hukukçuların yetişmesine katkı sağlıyorsa ne mutlu bize” dedi.

Gecede, Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması En İyi Film Ödülü’nü, Batmadan – Bouyancy filmi aldı. Ödülü jüri başkanı Zuhal Olcay’dan alan filmin yönetmeni Rodd Rathjen “Burada olmak çok ayrıcalıklı. Festival yöneticileri Bengi Semerci’ye, Adem Sözüer’e, burada bulunan yönetmenlere ve filmleri izleyen izleyicilere çok teşekkür ederim.”dedi.

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2012