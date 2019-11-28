Türkiye ile İran arasında '55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı' Van'da başladı

Son Dakika sitesşnin haberine göre, Vali Mehmet Emin Bilmez, 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı öncesi İran İslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan Genel Vali Yardımcısı ve Hoy Kenti Fermandarı Seyid Muhammed Abidi ve beraberindeki heyeti bir süre valilik makamında misafir etti. Şeref defterinin imzalanmasının ardından Vali Bilmez ve Fermandar Abidi, makamda kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra Ali Paşa Toplantı Salonunda terörle mücadele, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele ve sınır güvenliği konularının görüşüleceği alt güvenlik komite toplantısı basına kapalı devam etti.

İki gün sürecek görüşmelerin ardından toplantı, mutabakat metni imza töreniyle sona erecek.

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2012